Plochingen (red) - Der Blasmusikverband Baden-Württemberg (BVBW) und die Stadt Plochingen haben den Kauf des Grundstückes für das geplante Musikzentrum besiegelt. Wie der Verband mitteilt haben Bürgermeister Frank Buß und BVBW-Präsident Rudolf Köberle den Vertrag über die 4300 Quadratmeter große Fläche in der Eisenbahnstraße am 1. Juni unterzeichnet. „Jetzt kann es endlich losgehen“, sagte Köberle der Mitteilung zufolge. Buß betonte den Wunsch der Stadt nach hochwertiger Bebauung auf den freien Flächen am Bahnhof. Der BVBW sei hier ein idealer Partner.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth,