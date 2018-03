Als neuer Stellvertreter wurde Volker Weber (43) gewählt. Er ist Pfarrer in Neckartenzlingen und Grötzingen und Administrator in Nürtingen. Geleitet wurde die Wahl von Domkapitular Matthäus Karrer aus Rottenburg, der als Gebietsreferent für das Dekanat Esslingen-Nürtingen zuständig ist. Der Mädchenprojektchor der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen unter Leitung von Jeschi Paul umrahmte die Wahl musikalisch. Nach dem Lied „Let the sunshine in“ meinte der Domkapitular: „Das ist die bewegteste Dekanewahl, die ich bisher erlebt habe. Und es waren immerhin schon sieben.“ Der Chor überzeugte durch Klang und Rhythmus.

Die beiden Gewählten werden am 22. Mai