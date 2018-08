„Kirche an vielen Orten gestalten“ möchte der katholische Dekan Paul Magino in seiner Seelsorge-Einheit Guter Hirte in Köngen und St. Kolumban in Wendlingen. Um herauszufinden, welche neuen Wege die Christen mitgehen würden, hat er mit seinem Team eine Umfrage gestartet. Wer mitmacht, darf die Angebote beurteilen und eigene Ideen einbringen.

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Bischof Gebhard Fürst einen Prozess angestoßen, der Wandel in der katholischen Kirche möglich machen soll. „Sich von überkommenen Kirchenbildern trennen“ ist einer der Leitsätze des Projekts „Kirche am Ort“.