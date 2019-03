AichwaldWar das zu anbiedernd? Oder konnte er damit punkten? Über die Einlage von Andreas Jarolim gleich zu Beginn des EZ-Forums in der Schurwaldhalle, als er zu seiner Vorstellung vor den Bühnenaufbau trat, gehen die Meinungen auseinander. Als jung und dynamisch will sich der 34-Jährige präsentieren und sich damit auch von seinem mutmaßlichen Hauptkonkurrenten Lorenz Kruß absetzen. Es dürfe „keine Barrieren“ zwischen ihm und den Aichwaldern geben. Ein Bürgermeister müsse nah an den Themen und bei den Menschen vor Ort sein – so wirbt Jarolim auch in seinem Wahlprospekt um Stimmen.

Reichen dieses jugendliche Element und seine beruflichen