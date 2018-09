OstfildernBlankes Entsetzen packt Andrea Fischer, wenn sie an das Erlebnis vom 16. Juli zurückdenkt: Es ist später Nachmittag, gegen 17.30 Uhr. Ein Kampfhund hetzt am Ortsrand von Ruit quer über eine Wiese und tötet einen anderen Hund. Mit einem einzigen Biss. Gut ein halbes Dutzend Hundehalter beobachten die grausige Szene. Wenig davon entfernt tummeln sich Kinder an einem Wasserlauf des Eichenbrunnens, der an heißen Tagen wie diesen ein beliebtes Ausflugsziel für junge Familien ist. „Unglaublich, was sich da abgespielt hat“, sagt die 54-Jährige. „Der American Staffordshire Terrier ist losgegangen wie eine Kampfmaschine.“ Was die Ostfildernerin, die