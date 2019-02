Kampf gegen Plastik in den Ozeanen

Engagierte Diskussion in der Bücherei über Wege aus der Plastikflut in den Ozeanen

Gewaltige Mengen Plastik schwimmen in den Ozeanen. Daran verenden viele Tiere, in Fischen gelangt Mikroplastik auf die Teller. Die Grünen in Aichwald diskutierten über Wege aus der Plastikflut.