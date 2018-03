KöngenMartialisches Fußgestampfe, frenetischer Beifall, eine hypnotisierte Masse: ein ungewöhnlicher Anblick für ein normales Kirchenpublikum. Schuld an allem trägt der Chor der „Don Kosaken“, gegründet von Meisterdirigent Serge Jaroff. Der gibt zwar nicht mehr den Takt an, dafür lehrte er jedoch Wanja Hlibka – mit Erfolg. Der in München geborene Chorleiter der Kosaken-Gruppe sorgte am Samstagabend für begeisterte Besucherinnen und Besucher. Die etwa 600 Plätze in der evangelischen Peter- und Paulskirche in Köngen waren fast voll besetzt.

Mit einem traditionellen irischen Segenslied eröffneten die Damen – und vereinzelten Herren – der