Von Pia Hemme

In der Esslinger Innenstadt geht es oft hektisch zu: Menschen laufen quer durch die Straßen, sie haben nur kurz Mittagspause oder einen Termin. Ein Kaffee zum Mitnehmen kann da die Stimmung heben, zum Sitzen ist da keine Zeit. Doch wohin mit dem leeren Becher? Die meisten landen im Müll. Die Kreistagsfraktion der Grünen möchte dies ändern und hat deshalb im Ausschuss für Technik und Umwelt einen Antrag gestellt: Der Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen (AWB) soll für die Verwendung von Mehrwegbecher werben.

Nach Erhebungen der Deutschen Umwelthilfe sollen in Deutschland pro Stunde 320 000 Einwegbecher über die Ladentheken gehen. Pro Jahr entstünde dadurch ein Abfallberg von etwa 40 000 Tonnen, rechnet die Kreistagfraktion der Grünen vor. Auch im Kreis Esslingen sei die Abfallmenge mit 260 Tonnen gebrauchten Kaffeebechern im Jahr nicht gerade wenig. Die Grüne Kreistagsfraktion möchte, dass sich der Esslinger Abfallwirtschaftsbetrieb der Thematik annimmt und mehr Öffentlichkeitsarbeit für ein Mehrwegbechersystem betreibt. Manfred Kopp, Geschäftsführer des AWB Esslingen, hat allerdings keine gute Nachrichten: „Recycling ist uns sehr wichtig, doch wenn die Coffee-to-go-Becher dann weggeworfen werden, kommt dies in ein duales Abfallsystem, wofür der AWB nicht mehr zuständig ist.“ Kopp geht einen Schritt auf die Grünen zu und wird für ein Mehrwegsystem werben. Doch Werbung allein helfe nicht, um die Abfallmengen zu reduzieren. „Wir müssen einen Bewusstseinswandel bei den Bürgern hervorrufen“, sagt Manfred Kopp.

Mehrwegsysteme als Lösung

Einige Kommunen setzen bereits auf ein Mehrwegsystem für Kaffeebecher. Kopp nennt die Stadt Heilbronn als Beispiel: „Pro Einwegbecher gibt es zehn Cent Aufschlag. Dadurch sollen die Leute die Becher meiden.“ Nicht nur Kommunen, auch private Initiativen wollen ein Mehrwegsystem für Kaffeebecher einführen. Die „Better-World-Cup-Kampagne“ in Berlin will Geschäfte und Verbraucher motivieren, auf Einwegbecher zu verzichten. „Bei allen teilnehmenden Cafés können die Kunden ihren selbstgekauften Becher mitbringen und auffüllen lassen. Dafür müssen sie bereits gespült sein“, sagt Sebastian Seibel, Projektmanager der Abteilung Kreislaufwirtschaft von der Deutschen Umwelthilfe. „Bei der „Recup“ Initiative gebe es auf jeden Coffee-to-go-Becher einen Euro Pfand. Das Behältnis könne in den teilnehmenden Geschäften wieder abgegeben werden. Welches der Systeme nun besser geeignet ist, sei Geschmackssache. „Das Angebot eines Mehrwegbecherpfandsystems neben der Möglichkeit, den eigenen Becher zu nutzen, wäre für die Verbraucher ideal“, meint Seibel. Er sieht in den Initiativen die Chance, den Verpackungsmüll zu reduzieren. „Für Mehrwegbecher wird aber viel zu wenig geworben“, kritisiert Sebastian Seibel.

Auch Manfred Kopp will mehr werben. Man könne die Geschäfte aber nicht dazu zwingen, Mehrwegbecher einzusetzen. „Die Einführung ist mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden“, weiß der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs. Man müsse außerdem einheitliche Systeme einführen. Wenn jedes Geschäft sein eigenes habe, dann entstünden dadurch nur Insellösungen.

Bevor eine Lösung auf kommunaler oder Bundesebene getroffen werden kann, muss untersucht werden, wie Einwegbecher in Deutschland genutzt werden, und wie sich das auf die Abfallmenge tatsächlich auswirkt. Das Bundesumweltministerium hat auf Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen ein Forschungsvorhaben in Auftrag gegeben. Ob dann ein Pfand auf Einwegbecher erhoben wird, soll sich nach 15 Monaten Forschung ergeben. Kreisrat Matthias Weigert von den Grünen findet es richtig, dass man auf die bundesweiten Ergebnisse wartet, bevor man ein Mehrwegsystem auf kommunaler Ebene einführt: „Insellösungen führen ins Leere. Es sollte ein bundesweit vernetztes System geben und somit Aufgabe der neuen Regierung in Berlin sein.“ Martin Funk (SPD) schließt sich Weigert an, wonach das Problem auf Bundesebene gelöst werden soll. Sebastian Seibel von der Deutschen Umwelthilfe sieht eine bundeseinheitliche Lösung aber kritisch: „Diese ist bis dato nicht in Sicht. Die Regierung setzt sich mit dem Problem viel zu langsam auseinander. Die Kommunen sind am Zug. Die Bundesregierung soll sie bei der Einführung eines Mehrwegsystems unterstützen.“

Medius Kliniken setzen auf Mehrweg-Kaffebecher

Großes Lob gibt es am „vorbildlichen Konzept“ der Medius Kliniken in Ruit, Kirchheim und Nürtingen von Landrat Heinz Einiger: Es wurden Kaffeebecher aus Bambus an alle 3000 Mitarbeiter verschenkt. „Dadurch ist der Pappbecherkonsum sehr deutlich zurückgegangen“, sagt Jan Schnack, Pressesprecher der Medius Klinik Kirchheim. Die Bambusbecher seien umweltfreundlich und leicht zu reinigen. Die Patienten würden auch Kaffeetassen bekommen, so Schnack. Die Pappbecher seien aber nicht ganz wegzudenken: Gäste, die sich den Kaffee für unterwegs mitnehmen wollen, würden nicht extra ins Krankenhaus zurückfahren, um sie wieder abzugeben. „Wir wollen die Mehrwegbecher auch im Landratsamt einführen, und für andere Betriebe Vorbild sein“, gibt Einiger bekannt.