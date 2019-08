WernauWas ist das für ein Beruf, in dem man Molche über die Straße trägt und Einbrecher ertappt? In dem man die Kunden Tag für Tag zu Hause beliefert, aber den meisten dennoch niemals begegnet? Martina Werner hat 22 Jahre lang die Eßlinger Zeitung in einem Bezirk von Wernau ausgetragen. Ihr netter Abschiedsbrief an ihre Leserinnen und Leser hat uns bewogen, sie über diese Zeit zu befragen.

Die Kirchheimer Straße, die Goethestraße und die Silcherstraße – das war Martina Werners Revier und man kann behaupten, dass sie beinahe jeden Stein und jedes Blümchen dort gekannt hat. Ganz sicher gilt das für die Katzen, oft hat sie die eine oder andere