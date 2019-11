ReichenbachEine Rockparty mit alten Bekannten: In der Brühlhalle hat die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ihren 70. Geburtstag gefeiert. Die Plochinger Band Käsloibla sorgte mal wieder für ordentlich Stimmung. „Ich bin mit der Band seit Mofazeiten verbunden“, schwärmte Frank Gerstenberg. Schon mit 15 Jahren hatte er die Musiker angehimmelt. Mittlerweile lebt er in Stuttgart, ließ sich jedoch das Konzert in der Heimat nicht entgehen. Hier treffen sich alte Bekannte, die schon in jüngeren Jahren vor der Bühne der Käsloibla gefeiert haben. Das Konzert hat etwas von einem Klassentreffen, so Gerstenberg.

Wie mehr als 200