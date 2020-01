AltdorfDie Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Altdorf ist abgelaufen. Es bleibt bei einem Kandidaten. Joachim Kälberer, seit 32 Jahren Bürgermeister in der 1700 Einwohner zählenden Gemeinde, tritt erneut an. Die Wahl findet am Sonntag, 2. Februar, statt.

Joachim Kälberer, der an Heiligabend seinen 59. Geburtstag gefeiert hat, „fühlt sich fit und hat nach wie vor Spaß an der vielfältigen Aufgabe“, wie er im Gespräch betonte. Als er vor 32 Jahren in der damals noch kleinsten Kreisgemeinde (Altdorf hatte weniger als 1000 Einwohner) zum Rathauschef gewählt wurde, war er einer der jüngsten Bürgermeister im Land. Inzwischen hat die nach wie