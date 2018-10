Kabarett beim Hospizverein

Bissiges Kabarett der „Grauen Zellen“ beim Hospizverein

Als Dank an die vielen Helfer und Unterstützer organisiert der Hospizdienst Ostfildern, der schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen Begleitung in schweren Stunden anbietet, einmal im Jahr eine kulturelle Veranstaltung. „Wir möchten damit auch unser Tun in die Öffentlichkeit tragen“, sagte Ulrich Abele, Vorsitzender des 2003 gegründeten Vereins, bei der Begrüßung der zahlreichen Zuhörer im Nellinger Theater an der Halle. Diesmal hatte man durch Vermittlung der Geschäftsführerin des Hospizdienstes, Christa Schlecht, mit dem Ensemble „Graue Zellen“ aus Ettlingen Senioren eingeladen, die in kabarettistisch-musikalischer Manier aktuelle, zeitkritische und gesellschaftspolitische Themen auf die Bühne bringen.