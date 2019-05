AltbachMit dem Slogan „Ihr bringt die Fragen, wir die Pizza“ hatten der Kreisjugendring (KJR) Esslingen und die Gemeinde jeden Wahlberechtigten in Altbach zwischen 16 und 21 Jahren eingeladen. Alle hatten per Post eine Einladungskarte bekommen. Am Ende kam ein gutes Dutzend Jugendliche ins Rathaus. Dass es nicht mehr waren, lag nicht am Angebot, das wirklich gut war, sondern daran, dass das Jugendhaus in den vergangenen Monaten personell zu dünn besetzt war und deshalb wenig geöffnet hatte. So fehlte der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen.

Zuerst gab es einen Infoparcours rund um den Aktionsbus des KJR, der vor dem Rathaus stand. An einer