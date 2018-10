WernauDie Ermittlungen laufen auf Hochtouren, viel mehr sagt die Polizei zu den zwei Überfällen auf junge Frauen in Wernau am Wochenende des 22. und 23. September nicht. Eine 15-Jährige und eine 16-Jährige sind in der Nacht auf Sonntag von einem maskierten, schwarz gekleideten Mann überfallen und beraubt worden Er hat in beiden Fällen versucht, die Mädchen zu vergewaltigen. Beide wehrten sich heftig, so das der Unbekannte von ihnen abließ. Die Überfalle geschahen gegen 22.25 Uhr in der Adlerstraße und um 1.55 Uhr in der Uhlandstraße. Die versuchten Vergewaltigungen sind das Gesprächsthema in der Stadt, zumal im Mai und im Juli bereits drei junge Frauen