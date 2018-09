DenkendorfEs geht Schlag auf Schlag: Kaum hat die Moste in Denkendorf für die Obstannahme geöffnet, fährt ein Auto nach dem anderen vor. Aus Anhängern und Kofferräumen werden Säcke mit Äpfeln ausgeladen und wahlweise an der Abgabestelle der Firma Häussermann Fruchtsäfte in große Boxen geleert oder direkt daneben von Silas Grammlich und seinen Helfern von der Denkendorfer Landjugend in einem traditionellen Verfahren zu Apfelsaft oder Most gepresst. Die Wiesenbesitzer freuen sich – anders als im vergangenen Jahr – über eine reiche Obsternte.

Steffen Schweizer kommt mit seinen beiden Söhnen angefahren. Jonas (9) und Simon (7)