DenkendorfJugendliche, die seit weniger als einem Jahr Deutsch lernen, bringen in Denkendorf Goethes „Faust“ auf die Bühne. Die Vorbereitungsklasse der Albert-Schweitzer-Schule hat sich an das herausfordernde Projekt gewagt. Lehrerin Patrizia Grillo greift dafür auf eine stark gekürzte Fassung des Klassikers zurück, die auf dem Sprachniveau A2 basiert. Ein Beispiel: Fausts Frage, als er Gretchen das erste Mal begegnet, lautet im Original „Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?“ In der vereinfachten Version heißt es: „Entschuldigung, darf ich vielleicht ein Stückchen mit Ihnen gehen?“ Eine Formulierung, die die