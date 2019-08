AichwaldDer Zirkus Alessio hat schlagartig eine Menge Nachwuchs bekommen: 40 Kinder trainieren derzeit in seiner Manege, mit den Artisten und einigen Theaterleuten. Sie nehmen an einem einzigartigen Kooperationsprojekt des Familienzirkus und der Amateurtheatergruppe „Stage Divers(e)“ teil. Am Freitagabend ist die erste öffentliche Vorstellung. Kinderzirkusprojekte sind keine Seltenheit. Aber in einem echten Zirkus? Dass diese Zusammenarbeit zustande kam, hatte schlicht mit Sympathie zu tun. Babette Ulmer von den Stage Divers(e) hat den Zirkus bei einem Gastspiel im vergangenen Jahr kennengelernt und war von seiner vorbildlichen Tierhaltung ebenso