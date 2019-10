NeuhausenNoch einmal die Sommergarderobe ausgepackt und bei strahlendem Sonnenschein bummeln, flanieren, Bekannte, Freunde und Nachbarn treffen, ins Gespräch kommen, Neues kennenlernen und Bewährtes vertiefen. Immer am zweiten Oktoberwochenende laden die Einzelhändler ein zum Fleckenherbst mit verkaufsoffenem Sonntag bis 18 Uhr. In diesem Jahr fand die beliebte Veranstaltung zum 21. Mal statt. Meistens scheint an diesem Tag die Sonne, so warm wie gestern war es jedoch noch selten. Und neben den Einzelhändlern und Selbstständigen waren auch wieder viele Vereine und Kindergärten aktiv.

Der größte Treffpunkt war wie in jedem Jahr der Schlossplatz.