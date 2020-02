OstfildernMan schläft sehr schlecht, wenn man hohe Schulden hat. Das ist ein großer psychischer Druck. Die Beratung hat mir geholfen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen.“ Das sagt ein Mann Anfang 20. Eine junge Frau im selben Alter ist ebenfalls froh über das kostenlose Angebot des Schuldenpräventionsprojekts „Benefit“ des Kreisdiakonieverbands Esslingen: „Man ist nicht mehr allein mit seinen Geldproblemen. Schritt für Schritt werden sie gemeinsam angegangen. Ohne die Hilfe wäre ich wohl durchgedreht.“ Ihre Erfahrungen schildern die beiden jungen Leute am runden Filder-Tisch im Zentrum Zinsholz in Ruit.

