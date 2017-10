Anzeige

Kirchheim (eli) - Eine Serie von mindestens vier Einbrüchen in verschiedene Geschäfte in Kirchheim steht mit einer Festnahmeaktion unmittelbar vor ihrer Aufklärung. Dringend tatverdächtig sind ein 15-jähriger und zwei 17 Jahre alte Jugendliche, von denen sich zwei mittlerweile in Justizvollzugsanstalten befinden.

Ausgangspunkt des Ermittlungserfolgs, an dem mehrere Polizeidienststellen beteiligt waren, war das Vorliegen von Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Einbrüchen gegen zwei der drei allesamt einschlägig polizeibekannten jungen Leute. Die beiden Gesuchten sind aus Jugendhilfeeinrichtungen geflüchtet.