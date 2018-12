Am Sonntag, 24. Februar, werden um 10 Uhr die Konfirmanden der Gruppe I in der Aegidiuskirche in Baltmannsweiler konfirmiert: Tom Blankenburg, Nina Engelfried, Sabrina Flohr, Fabian Fritz, Elena Hilbig, Alicia Kastner, Tobias Köhler, Johanna Maier, Rico Rommelspacher, Yannik Roos, Nick Schorp, Hanna Senne, Irina Wieland, Sophia Wöllhaf, Alexander Wolber.

Am Sonntag, 3. März, werden um 10 Uhr die Konfirmanden der Gruppe II in der Aegidiuskirche in Baltmannsweiler konfirmiert: Kevin Tobias Baumer, Mario Burkart, Mona Eberle, Larissa Göhringer, Philip Jabs, Tom Kolesinski, Vanessa Lang, Rebecca Lux, Iris Meyer,