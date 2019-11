OstfildernAuf der Bühne des Zentrums Zinsholz in Ruit ist der samtene, rote Vorhang noch geschlossen, fünf schwarze Stühle stehen davor sowie eine Pflanze in einem goldenen Topf. Sechs Schauspieler der Jugendbühne Ostfildern laufen durch das Publikum auf die Bühne und nehmen auf den Stühlen Platz. Als Therapiegruppe stellen sich die einzelnen Charaktere vor. Ihre Therapeutin Frau Dr. Hufenreuther (Luisa Lörz) macht sich währenddessen Notizen. So unterschiedlich die Teilnehmer auch erscheinen mögen, haben sie doch eines gemeinsam: Sie alle haben schon mal jemanden umgebracht. In der Therapie bekunden sie, wie lange sie jeweils schon mord-abstinent seien.