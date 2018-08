KirchheimDie Beteiligung der Jugend in Kirchheim hat einen Namen: BePart. Vertreterinnen der Stadtverwaltung trafen sich mit den Jugendlichen der BePart-Steuerungsgruppe zum „Crashkurs Stadtverwaltung und Kommunalpolitik“. Edeltraud Bolai und Jana Fiegenbaum, beide in der Abteilung Gremien und Öffentlichkeitsarbeit tätig, erklärten in einem theoretischen Teil, wie Entscheidungen in einer Stadt entstehen. Anschließend wurden gemeinsam Themen definiert, bei denen die Jugendlichen in Zukunft gerne eingebunden wären.

Unter Anleitung von Sozialplanerin Annika Friedrich sammelten die Teilnehmenden jugendrelevante Themen. Im Vordergrund standen Bildung