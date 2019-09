Hochdorf

Idyllisch im Grünen gelegen fließt der Mühlkanal hinter der Hochdorfer Zinßer Mühle auf einer Länge von 380 Metern durch die Landschaft. Große, alte Bäume rahmen ihn hinter der Mühle ein, in deren Garten blühen und duften Rosen. Ein schönes, ruhiges Fleckchen Erde mitten im Ort. Für Müller Jürgen Zinßer ist der Mühlkanal ein absoluter Lieblingsplatz und das seit der Kindheit. Der 51-Jährige ist in der Hochdorfer Müllers-Familie aufgewachsen und schon als Kind im Sommer gern zur Abkühlung in den Mühlkanal gesprungen. „Als Kinder haben wir Seile an die Bäume gebunden und uns über den Kanal geschwungen. Wenn der Schwung nicht