FilderstadtStoßt alle mit an – denn 2020 sind wir alle Bonländer!“ Joachim Gädeke, der Vorsitzende des Vereinsrings Bonlanden, lädt alle Bürger ein, gemeinsam in den nächsten Monaten den 750. Geburtstag des zweitgrößten Filderstädter Stadtteils zu feiern. Eine über einhundert Seiten starke farbige Festbroschüre präsentiert nicht nur die Veranstaltungshighlights, sie bietet ebenso spannende Einblicke in das Gestern und Heute sowie die „Vereinsseele“ Bonlandens.

Beim Blättern in der Bonländer Historie fällt auf, dass der Stadtteil genau genommen bereits 2019 sein 750. Bestehen hatte. Bonlanden wurde 1269 erstmals urkundlich erwähnt. Die zeitliche