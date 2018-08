Köngen Menschen aller Generationen zum Singen verführen möchte Josephine Klein. Die gebürtige Kölnerin leitet seit Anfang des Jahres den modernen Chor „in.takt“ der Chorgemeinschaft Köngen. „Ich habe mich sehr gefreut, einen so motivierten Chor dirigieren zu dürfen“, sagt die junge Frau, die gerade ihr Studium der Schulmusik an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst abgeschlossen hat. Sie freut sich, dass jüngere und ältere Mitglieder in dem gemischten Chor mitsingen, der ein vielseitiges Repertoire pflegt. Ungewohnte Wege zu gehen, reizt die Dirigentin. Und da stößt sie bei dem Köngener Verein auf echte Begeisterung. Am Freitag, 28.