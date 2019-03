Wendlingen/KöngenNachhaltigkeit ist für Sibylle Wolf, die Rektorin der Johannes-Kepler-Realschule (JKR) in Wendlingen, das prägende Thema der Gegenwart. Deshalb hat die Schule, die fast 700 Kinder und Jugendliche besuchen, ihr Profil in dieser Richtung geschärft. 50 der Schülerinnen und Schüler kommen aus Köngen. „Es geht darum, ein Bewusstsein für Umweltthemen zu schaffen“, findet Wolf, die Mathematik und Physik unterrichtet. In Zeiten des Klimawandels ist ihr das ein großes Anliegen. Mit einer Solaranlage auf dem Dach, Umweltmentoren, fair gehandeltem Pausenobst zum günstigen Preis und vielen anderen Angeboten setzt die JKR da Akzente. „Wir möchten den