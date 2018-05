NürtingenJogger entdeckten am Sonntag das Flugzeug, das in einem Waldstück in Reudern abgestürzt war. Sie leisteten Erste Hilfe und lotsten die Rettungskräfte zum Unfallort. Nach dem Unglück bleiben viele Fragen offen. Ein Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat vor Ort ermittelt.

„Wir hörten nur einen dumpfen Knall, dann war es still“. Das berichtet ein Jogger aus Nürtingen, der am Sonntagmittag den Notruf wegen eines abgestürzten Flugzeugs abgesetzt hat. In dem Waldstück im Hörnle geht der Feuerwehrmann jeden Sonntag mit einem Kollegen joggen. „Ein paar Meter weiter haben wir dann einen brutalen Benzingeruch