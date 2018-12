KöngenMit 13 neuen Mitarbeitern und sieben Köpfen aus dem alten Team startet das neue Team des Jazz-Clubs „Schloss Köngen“ in die Zukunft. Über diesen regen Zuspruch freut sich der Vorsitzende Johannes Laxander. Am Freitag, 25. Januar, eröffnet Schlagzeugerin Iris Oettinger mit ihrer Swing Band die Saison in der Köngener Schlosskapelle. Der Musiklehrer Albrecht Nissler hat das Programm gestaltet, bestens unterstützt vom langjährigen künstlerischen Leiter Rolf Martin. Neben Jazz-Größen aus der Region sind auch internationale Künstler und Nachwuchsmusiker in dem vielseitigen Programm zu finden. „Dass der Übergang so reibungslos klappt, ist prima“, lobt