(red) - Der Jahrgang 1941/42 lädt am Donnerstag, 9. November, zu einer Herbstwanderung mit Besen-Einkehr ein. Treffen ist um 12.30 Uhr an der Ecke Berkheimer-/Hölderlinstraße (ehemals Dr. Strauss). Für die Nichtwanderer ist der Treff im Beutaubesen, Mittlere Beutau 49 in Esslingen, gegen 14 Uhr. Anmeldung bei Helmut Beck Tel. 0711/ 3452630, Email: helmut158@hotmail.com.

