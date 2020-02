Esslingen Die Jagd in den Kernzonen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb soll weiter eingeschränkt werden. Dagegen setzen sich die Jäger zur Wehr. Die Gemeinde Lenningen unterstützt das Ansinnen der Waidmänner. Beim Regierungspräsidium Tübingen will sie erwirken, dass die Auflagen nicht ganz so strikt ausfallen, wie sie angekündigt worden sind.

Lars Schilling, Pächter des Jagdbogens Schlattstall, der sich im Bereich des Donntals beziehungsweise der Langen Steige befindet, hatte sich mit einem Brief an Lenningens Bürgermeister Michael Schlecht gewandt. Darin moniert er unter anderem, dass künftig der gesamte Abschuss im Rahmen von Drückjagden