Deizisau (rok) - Dem „optimierten Logo“ der Gemeinde hat der Deizisauer Gemeinderat einhellig zugestimmt. Im Januar hatten Jury und Gemeinderat ein Logo und einen Slogan ausgewählt, die aus einem Ideen-Wettbewerb der Bürger hervorgegangen waren. Siegerin beim Logo wurde die Malerin Anita Ulrich, die in Deizisau regelmäßig Malkurse gibt. Die Künstlerin hat in der Zwischenzeit Optimierungswünsche der Jury eingearbeitet. So wurden aus den stilisierten Gebäuden jetzt deutlich erkennbare Deizisauer Häuser: die evangelische Kirche und das alte Rathaus.

Die Jury habe den überarbeiteten Vorschlag angenommen, teilte Bürgermeister Thomas