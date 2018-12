Anne Slezàk, ein tschechisches Bauernmädchen, soll vor mehr als 170 Jahren die Polka erfunden haben, so lautet die weit verbreitete Legende. Ammenmärchen hin oder her, das Wundermittel, der Tanz, den Rhythmus dieser Musik mischt die eigenwillige wie amüsante Band Hiss mit polkaähnlichen Derivaten aus aller Welt. Dabei stocherte Stefan Hiss, Gesang und Akkordeon, voller Sarkasmus und aalglatt und mit bitterbösen Texten am Samstagabend in der Reichenbacher Halle in den Untiefen der menschlichen Seele herum. Die Fans, nicht zimperlich, feierten den knochentrockenen Humor zwischen Reggae und Country oder wahlweise zwischen „Sozialismus oder Barbarei“.