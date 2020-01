KöngenDer Investorenwettbewerb für das Neubaugebiet Burgweg West III in Köngen läuft noch bis 10. Februar. Bis 14 Uhr können sich die Teams aus Investoren und Architekten bewerben. Am 27. Februar werden dann zwölf Teilnehmer ausgewählt, die ihre Entwürfe und Angebote einreichen dürfen. Welcher Entwurf dann tatsächlich in dem Neubaugebiet am Burgweg umgesetzt wird, entscheidet eine Jury am 24. Juni.

Weil die Köngener Gemeinderäte mit dem neuen Wohngebiet auch städtebauliche Akzente setzen möchten, haben sie sich bewusst dafür entschieden, die künftigen Investoren und Architekten nach dem sogenannten Konzeptvergabeverfahren auszuwählen. Das