WendlingenDas ehemalige Weberei- und Spinnereiareal Otto in Wendlingen wird bis zum Jahr 2025 zu einem neuen Stadtquartier transformiert, in dem 330 Wohnungen entstehen und 47 000 Quadratmeter Gewerbefläche bereitstehen. Dies hat am Dienstag die CG-Gruppe AG verkündet, die das Gelände von der HOS-Gruppe erworben hat. Das Unternehmen von Christoph Gröner (CG) bezeichnet sich als führender Mietwohnungsentwickler in Deutschlands. In Wendlingen soll die Stuttgarter CG-Niederlassung den Masterplan umsetzen, den die Stadt mit der HOS-Gruppe entwickelt hat. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen an, aus dem Otto-Areal „das deutschlandweit erste Null-Energie-