Interview mit Alt-Bürgermeister Hans Weil

Zum 30-jährigen Bestehen des Römerparks in Köngen wartet die Gemeinde mit einem neuen Römerspielplatz auf. Die neue Anlage wird am Sonntag, 8. Juli, mit einem Fest eingeweiht. Beim Programm ziehen Vereine, Schulen und Kindergärten an einem Strang.