FilderstadtLange weiße Bärte und goldene Sicheln sucht man bei diesen Mistel-Schneidern vergeblich. Auf den Streuobstwiesen in Filderstadt wandeln derzeit Teenager aus den verschiedensten Ländern auf den Spuren von Miraculix, dem weisen Druiden aus den berühmten Asterix-Comics. Die Jugendlichen wollen durch ihren Arbeitseinsatz der in Filderstadt herrschenden Mistelplage Herr werden. Dafür verbringen sie zwei Wochen in einem sogenannten Workcamp, quasi einem Arbeitsurlaub.

Mistelpflanzen sind Schmarotzer. Sie befallen zum Beispiel Apfelbäume, Linden und Pappeln und rauben ihnen wichtige Nährstoffe und Wasser. „Die Mistel gibt es schon lange, aber