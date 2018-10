Neuhausen Neuhausen In der internationalen Musikszene ist Markus Grohmann, Kirchenmusikdirektor der katholischen Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus auf den Fildern, bestens vernetzt. Am Sonntag, 14. Oktober, 18 Uhr, lädt er zum Orgelkonzert mit Jan Dolezel aus Pilsen in Tschechien ein. Der Organist, der an der Hochschule für Musik in Würzburg lehrt, spielt auf der Walcker-Orgel in der Pfarrkirche Neuhausen, die im Volksmund „Filderdom“ heißt. Das Instrument aus dem Jahr 1854, das Eberhard Friedrich Walcker baute, ist nach Grohmanns Worten ein „besonderes Kleinod“. Von den 277 Instrumenten der Walcker’schen Produktion ist es unter denen