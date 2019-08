NeuhausenAuf der Walcker-Orgel in Neuhausen spielt Frantisek Vaniek, Dekan der Universität Hradec Králové aus Königgrätz in Tschechien. Am Sonntag, 29. September, 11 Uhr, beginnt seine Orgel-Matinée. Karten für das Konzert dürfen schon jetzt auf der Homepage vorbestellt werden.

„Mein Ziel ist es, herausragende deutsche und internationale Organisten nach Neuhausen zu bringen“, sagt Markus Grohmann, Kirchenmusikdirektor in Neuhausen. Da schöpft der Organist aus seinem breit gestreuten Netzwerk in der Kirchenmusik. Nicht zuletzt für den leidenschaftlichen Organisten, der im Dekanat Esslingen-Nürtingen für den Fachbereich Kirchenmusik verantwortlich