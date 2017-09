Anzeige

(sys) - Der Ökumenische Verein für soziale Aufgaben in Wernau hat einen Frauentreff ins Leben gerufen. Die Initiative „Frauen treffen sich“ ist eine Veranstaltungsreihe von Frauen aus Wernau für Frauen aus Wernau, unabhängig von einer festen Bindung an einen Verein, eine Kirche oder Religionsgemeinschaft. Geplant sind zunächst zwei Veranstaltungen im Jahr an wechselnden Orten. „Frauen machen Mut“ heißt das Motto der Auftaktveranstaltung am Freitag, 13. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus in der Uhlandstraße. Wernauer Frauen erzählen an diesem Nachmittag ihre Lebensgeschichten und davon, wie sie Hindernisse wie Fremdheit oder