NeuffenDie Firma Bielomatik hat beim Amtsgericht Esslingen Insolvenzantrag gestellt. Grund ist offenbar ein massiver Auftragseinbruch vor allem aus der Automobilindustrie. Am Stammsitz in Neuffen sind rund 340 Mitarbeiter betroffen. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Die Mitarbeiter wurden am Freitag bei einer Belegschaftsversammlung informiert. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Dr. Tibor Braun von der Stuttgarter Kanzlei Illig, Braun und Kirschnek bestimmt. Dem Vernehmen nach hat er sich auf der Versammlung sehr zuversichtlich geäußert, was die Fortführung des Unternehmens anbelangt. Gesucht werde ein Investor, der das Unternehmen