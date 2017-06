Das Anfang des Jahres verabschiedete Gesetz sieht unter anderem eine stärkere Einbindung der Kommunen in die Strukturen der Pflege vor, so die Erläuterungen der Kreisverwaltung in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Erklärtes Ziel sei es, älteren Menschen den Verbleib in ihrer eigenen Wohnung und somit in ihrem bekannten Wohnumfeld so lange wie möglich zu gewährleisten. Die sozialpolitische Entwicklung, ambulante Hilfen vor stationäre Angebot zu stellen und die häusliche Pflege durch verschiedene Angebote zu ergänzen und zu entlasten, habe Wirkung gezeigt. Im Zeitraum von 2012 bis 2015 habe sich die