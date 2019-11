WernauZum 1. November hat die Wernauer Spielgruppe Wuselfische den Betrieb eingestellt. Damit fallen nicht nur zehn Betreuungsplätze für Kleinkinder bis zu drei Jahren weg, sondern auch ein besonderes Konzept für Kinder mit und ohne Behinderung. Die beiden Initiatoren Cornelia und Christian Ebert ziehen mit ihrer Familie aus Wernau weg und haben niemanden gefunden, der die ehrenamtlichen Aufgaben vor Ort weiterführt.

Für Christian und vor allem für Cornelia Ebert ist Inklusion eine Herzenssache. Das Ehepaar hat schon in den 90er-Jahren in Berlin, wo es damals wohnte, eine Integrations-WG gegründet. In Wernau hatten die beiden, mittlerweile Eltern