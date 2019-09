NeuhausenIngo Hacker tritt seine vierte Amtszeit in Neuhausen an, er ist ohne Gegenkandidaten mit einem Ergebnis von 77,29 Prozent wieder gewählt worden. Ob die geringe Wahlbeteiligung von 25,34 Prozent an diesem Sonntag am schönen Wetter gelegen hat oder schlicht daran, dass es für das Bürgermeisteramt in Neuhausen keinen zweiten Kandidaten gab, lässt sich nicht eindeutig sagen. Einige der Wähler hatten offensichtlich aus Protest andere Kandidaten auf ihre Stimmzettel geschrieben, so dass die "Sonstigen" insgesamt mit 22,08 Prozent aus der Wahl hervorgingen.

Mit etwas mehr als 100 Zuhörern war der Andrang bei der Kandidatenvorstellung wenige