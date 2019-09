NeuhausenZum vierten Mal stellt sich Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker am Sonntag, 15. September, zur Wiederwahl. Ein Gegenkandidat fand sich nicht für den Verwaltungschef, der am 26. Mai diesen Jahres bei den Kommunalwahlen für die Freien Wähler mit einem sehr guten Ergebnis wieder in den Kreistag gewählt wurde. Am Mittwoch, 11. September, findet ab 19 Uhr in der Egelseehalle in Neuhausen eine Kandidatenvorstellung statt. Bei dem Wahlforum stellt sich Hacker den Fragen von Harald Flößer, Kreischef der Eßlinger Zeitung, der die Veranstaltung kurz vor dem Wahlsonntag moderieren wird.

