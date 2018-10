HochdorfOb aus Altersgründen oder aufgrund einer Erkrankung – wer mit einer körperlichen Einschränkung lebt, ist froh um jedwede Erleichterung im Alltag. Wie diese aussehen und wo man sich informieren kann, hat der Infotag „Barrieren überwinden – Leben im Alter, Leben mit Handicap“ aufgezeigt, der erstmals in der Hochdorfer Breitwiesenhalle stattfand. Organisiert wurde er vom örtlichen Verein Miteinander-Füreinander, vormals Krankenpflegeverein Hochdorf. „Ganz wichtig war uns, dass es keine klassische Seniorenmesse wird, sondern ein Angebot, dass sich an alle Altersgruppen richtet – allgemein an Menschen mit einem Handicap und entsprechendem