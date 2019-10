WernauWer den Blues liebt, der will ihn nicht nur hören, sondern auch spielen und sich mit anderen Musikern ausprobieren. Dafür gibt es im Kreis Esslingen einen Ort, an dem das unkompliziert möglich ist: den Verein „Kulturinitiative Blues in Town Esslingen“ mit seiner „Blues Base“ in Wernau.

Zwei Mal im Monat wird hier freitagabends „gejammt“, einmal mit akustischen Instrumenten, einmal elektrisch. Die Blues Base im Untergeschoss eines Medienunternehmens im Gewerbegebiet bietet alle Möglichkeiten: eine Bühne, modernste Ton- und Lichttechnik, eine Bar und vor allem urgemütliche Atmosphäre für einen langen Abend. Wer auf die Bühne will, meldet sich