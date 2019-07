UnterensingenKaum vereidigt, hatte der neue Gemeinderat gleich gewichtige Entscheidungen zu treffen. Vor allem ging es um die Zukunft der Kinderbetreuung. Beim Bau der neuen Kindertagesstätte in der Brückenstraße meldeten die Anlieger Bedenken an. Per Handschlag verpflichtete Bürgermeister Sieghart Friz nach der Eidesformel die Gemeinderäte. Er mahnte an: „Unsere Stärke war bisher, das Gemeinwohl vor Einzelinteressen zu sehen. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft hinbekommen.“ Im Mai war dem Gemeinderat der erste Entwurf für eine neue Kindertagesstätte in der Brückenstraße vorgestellt worden. Nun stellten Architekt Ulrich Brost und Ingenieur Steffen