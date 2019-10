OstfildernMehrere Tausend Besucher sind am Sonntag in die Medius-Klinik in Ruit geströmt, bilanziert Pressesprecherin Iris Wechsel. Das Krankenhaus, das sein 50-jähriges Bestehen feiert, hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen und den Besuchern ein vielseitiges Programm geboten. Sie durften in Bereiche, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind.

„Wir haben drei Operationssäle geöffnet“, berichtet Weichsel, „in denen beispielsweise Chirurgen und Anästhesisten ihre Materialien und Apparaturen der täglichen Arbeit vorstellen.“ Anästhesie- und Intensivfachkrankenschwester Daniela Wochner beantwortet Fragen von Besuchern zu