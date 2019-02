OstfildernSonntagmorgen, acht Uhr, in der Hindenburgstraße in Nellingen: Es geht gar nichts mehr. Überall Absperrbänder, nicht einmal mehr Fußgänger dürfen den markierten Bereich betreten. Dann rollen Kräne, Baumfällmaschinen und Traktoren mit riesigen Anhängern an. Der Grund für diese Kolonne an schwerem Gerät sind die riesigen Platanen in der Straße. Die meisten müssen gefällt werden, weil sie wegen ihrer Größe für den Standort inzwischen ungeeignet sind. Sie haben an den dicht angrenzenden Gebäuden und den öffentlichen Gehwegen permanent zu Schäden geführt. Deshalb hat die Stadt Ostfildern beschlossen, dass die Platanen weg müssen.

Kreischende